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09 شباط 2017
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هل من أمطار في نهاية الاسبوع؟

publishing date: 09/02/2017 04:57:42
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يسيطر طقس متقلب اليوم مع احتمال تساقط بعض الامطار الخفيفة والمتفرقة نتيجة اقتراب منخفض جوي من الحوض الشرقي للمتوسط ذات فعالية ضعيفة، على ان يستقر الطقس مؤقتا غدا الجمعة ليعود متقلب بعد ظهر ومساء السبت والأحد.

 

الخميس 9 شباط:

طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار متفرقة خاصة على الجبال وثلوج خفيفة على ١٨٠٠م عند توفر الهطول. وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ لتعود حول معدلاتها وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة  مع رياح جنوبية غربية معتدلة، البحر منخفض الموج حرارة سطح المياه ١٧ درجة والرطوبة اقصاها ٨٥٪‏.

 

الجمعة 10 شباط:

طقس مستقر نسبيا وغائم جزئيا،ً الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٠ و١٧ درجة.

السبت11 شباط:

 يتحول الطقس الى متقلب مع استقرار درجات الحرارة واحتمال تساقط امطار متفرقة وثلوج متفرقة على ١٦٠٠م حرارة السواحل تتراوح بين ٩ و ١٧ درجة.

 
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(تصوير جورج سماحة)
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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