لبنان يحتفل بعيد مار مارون... وقداس بحضور عون والحريري

دعا راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر اللبنانيين ليكونوا يدا واحد من أجل لبنان.



وقال مطر، في عظة قداس عيد مار مارون في كنيسة مار مارون في الجميزة، في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعقيلته ورئيس الحكومة سعد الحريري، وشخصيات:" يجب ان نصل الى قانون انتخاب يجد الجميع انفسهم فيه حتى لو سهر المسؤولون الليالي بدون انقطاع"، لافتا الى أنهم امام فرصة تاريخية ويجب ان يضعوا في الايام العشرة المقبلة قانونا للانتخابات المقبلة.

الإعلان

وتوجه الى الرئيس عون بالقول:" نصلي لكي يكون عهدك موفقا في خدمة لبنان والاجماع الذي حملكم للرئاسة من شانه ان يقوي الوطن ويحفظه".

وبعد القداس، تقبل كل من الرئيس عون والحريري التهاني بالعيد.

الكسندر زاسبكين عبر للـLBCI ثقته بان الانتخابات ستتم . وقال:" نحن لا نتدخل بها ويجب الحفاظ على التنوع اللبناني".

وأ​بدى السفير الروسيعبر للـLBCI ثقته بان الانتخابات ستتم . وقال:" نحن لا نتدخل بها ويجب الحفاظ على التنوع اللبناني".