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09 شباط 2017
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لبنان يحتفل بعيد مار مارون... وقداس بحضور عون والحريري

publishing date: 09/02/2017 05:04:31
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المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
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دعا راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر اللبنانيين ليكونوا يدا واحد من أجل لبنان.

وقال مطر، في عظة قداس عيد مار مارون في كنيسة مار مارون في الجميزة، في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعقيلته ورئيس الحكومة سعد الحريري، وشخصيات:" يجب ان نصل الى قانون انتخاب يجد الجميع انفسهم فيه حتى لو سهر المسؤولون الليالي بدون انقطاع"، لافتا الى أنهم امام فرصة تاريخية ويجب ان يضعوا في الايام العشرة المقبلة قانونا للانتخابات المقبلة.
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وتوجه الى الرئيس عون بالقول:" نصلي لكي يكون عهدك موفقا في خدمة لبنان والاجماع الذي حملكم للرئاسة من شانه ان يقوي الوطن ويحفظه".
 
وبعد القداس، تقبل كل من الرئيس عون والحريري التهاني بالعيد.
 
وأ​بدى السفير الروسي الكسندر زاسبكين عبر للـLBCI ثقته بان الانتخابات ستتم . وقال:" نحن لا نتدخل بها ويجب الحفاظ على التنوع اللبناني".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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