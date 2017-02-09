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المطران مطر للرئيس عون: نصلي لكي يكون عهدك موفقا في خدمة لبنان والاجماع الذي حملكم للرئاسة من شانه ان يقوي الوطن

publishing date: 09/02/2017 05:41:57
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المطران مطر للرئيس عون: نصلي لكي يكون عهدك موفقا في خدمة لبنان والاجماع الذي حملكم للرئاسة من شانه ان يقوي الوطن
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