بالفيديو: دومينيك حوراني ترقص أسرع "زومبا"

تحت عنوان "أسرع زومبا"، نشرت الفنانة دومينيك حوراني عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب مقطع فيديو جديد من صالة النادي الرياضي حيث تمارس رقصة الزومبا. وظهرت دومينيك حوراني الّتي تتميّز بقوامها الرشيق وهي تقوم بالكثير من حركات الزومبا بخفّةٍ كبيرة، وتم تسريع عرض الفيديو فتحوّل إلى أسرع رقصة زومبا يمكن مشاهدتها.

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وقد شاركت حوراني مقطع الفيديو عبر حساباتها على منصّات التواصل الإجتماعي لتنهال بعدها التعليقات الّتي أثنت على رشاقتها وليونتها الرياضيّة.