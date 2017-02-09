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09 شباط 2017
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نانسي عجرم تسرد لقاءها الأول بزوجها.. وكيف سيقضيان عيد الحب؟

publishing date: 09/02/2017 05:44:49
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نانسي عجرم تسرد لقاءها الأول بزوجها.. وكيف سيقضيان عيد الحب؟
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سردت الفنانة نانسي عجرم تفاصيل اللقاء الأول بينها وبين زوجها قائلةً "إلتقينا للمرة الأولى في عيادة طب الأسنان، عندما كان يعاين أسناني". وتابعت عجرم في حديثٍ لمجلة "لها" عن الموعد الغرامي الأول خارج عيادة طب الأسنان بالقول "دعاني إلى السينما وشاهدنا حينذاك فيلماً من اختياره".
وتكشف نانسي أن علاقتها بزوجها تطورت بمزيد من الاحترام المتبادل والثقة المتينة والحب، وأضافت "إلى جانب الحب هناك إهتمامات أخرى ننصرف إليها أيضاً مع مسؤولية العائلة". وإكتفت بعبارة "إن شاء الله" للإجابة على سؤال "هل تفكرين في إنجاب طفل ثالث؟".
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في سياقٍ منفصل، تعترف نانسي عجرم "أعتقد أن هذا العام هو العام الأول الذين سنقضي فيه يوم الحب معاً، إذ كنت في الأعوام الماضية أحيي حفلات بهذه المناسبة". وأضافت "في هذه المناسبة سنتناول العشاء معاً في البيت، أو ربما نحتفل خارج المنزل".
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