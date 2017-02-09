موسكو: لا مجالات واضحة حتى الان للتعاون مع واشنطن عدا مكافحة الإرهاب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه ليس من الواضح حتى الآن في أي من المجالات يمكن أن يكون هناك آفاق للتعاون بين موسكو وواشنطن عدا مكافحة الإرهاب، وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد بيسكوف أنه تتم حاليا دراسة جميع الطرق الممكنة للتعاون، مشيرا إلى العمل على تطويرها بعد أن تتضح الصيغة.

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واستبعد الكرملين أن يكون الوضع في شرق أوكرانيا جزءا من أي اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.