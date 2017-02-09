معارضون سوريون يهاجمون مواقع داعش في الباب





وقال أحد قادة المعارضة من قوات درع الفرات إن مقاتلين من الجيش السوري الحر يعملون مع قادة أتراك يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها أمس.

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استأنف مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من تركيا هجوما كبيرا داخل مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم داعش اليوم الخميس بعد يوم من اختراقهم دفاعات التنظيم في معقلهم الباقي في محافظة حلب.وقال أحد قادة المعارضة من قوات درع الفرات إن مقاتلين من الجيش السوري الحر يعملون مع قادة أتراك يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها أمس.

ثلاثة قتلى في قصف على مركز للهلال الاحمر في حلب

أطلق مسلحون من المعارضة السورية عددا من القذائف على حي الحمدانية في مدينة حلب سقطت واحدة منها على مركز لتوزيع المساعدات تابع للهلال الاحمر السوري، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى بينهم طفلة ومتطوع، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

مقتل عدة أشخاص اثر انفجار في حمص

أعلنت وسائل إعلام رسمية أن عدة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات الخميس في انفجار قنبلة في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة حمص في غرب سوريا.