شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 10 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
أخبار دولية
09 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

معارضون سوريون يهاجمون مواقع داعش في الباب

publishing date: 09/02/2017 06:13:20
episodes
معارضون سوريون يهاجمون مواقع داعش في الباب
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 استأنف مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من تركيا هجوما كبيرا داخل مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم داعش اليوم الخميس بعد يوم من اختراقهم دفاعات التنظيم في معقلهم الباقي في محافظة حلب.
  
وقال أحد قادة المعارضة من قوات درع الفرات إن مقاتلين من الجيش السوري الحر يعملون مع قادة أتراك يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها أمس.
الإعلان

 

 

ثلاثة قتلى في قصف على مركز للهلال الاحمر في حلب

أطلق مسلحون من المعارضة السورية عددا من القذائف على حي الحمدانية في مدينة حلب سقطت واحدة منها على مركز لتوزيع المساعدات تابع للهلال الاحمر السوري، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى بينهم طفلة ومتطوع، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

 

 
مقتل عدة أشخاص اثر انفجار في حمص
أعلنت وسائل إعلام رسمية أن عدة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات الخميس في انفجار قنبلة في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة حمص في غرب سوريا.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact