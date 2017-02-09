لماذا نحتفل بعيد العشاق في 14 شباط؟

يحتفل العالم بعيد الحب أو الفالنتيان في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير من كلّ عام.



وفي العادة، ينتظر الجميع هذا اليوم لتقديم الهدايا والورود وبطاقات المعايدة للحبيب للتعبير له عن مشاعره، ولكن من أين أتت هذه العادة ولماذا نحتفل بعيد الحب؟

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بحسب المؤرخين، بدأ الإحتفال بعيد الفالنتاين في روما القديمة وكان الحفل يعرف بحفل "لوبركالي" الذي كان يمتد من 13 إلى 15 شباط/فبراير.



وخلال مراسم الحفل، كان كلّ شاب يسحب اسم فتاة من صندوق ليكوّنا ثنائياً خلال الإحتفال، ولطالما كان هذا الإختيار يقود الثنائي إلى الزواج لاحقًا.



وتم إلغاء هذا الإحتفال في أواخر القرن الخامس من قبل البابا جيلاسيوي الذي اختار تاريخ 14 شباط لإحتفال بعيد الفالنتاين.



من هو القديس فالنتينوس؟



أعلن المؤرخون أنّ رجلين يحملان هذا الإسم لذلك من الممكن أن يكون العيد مستوحى من الإثنين.



ولكن، اعترفت الكنيسة بالقديس فالنتينوس الذي توفي سنة 270 ميلادية والذي كان كاهنًا يجري مراسم الخطوبة والزواج بطريقة سرية لمساعدة الأزواج بعدما أصدر الحاكم قراراً بمنع الزواج لأن الرجال غير المرتبطين يشكلون جنودًا أقوياء.



ويقول البعض إننا نحتفل بهذا العيد في تاريخ 14 شباط لأنه ذكرى موت القديس فالنتينوس.