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09 شباط 2017
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بالصورة- رسالة خطية من جنبلاط ونورا الى جعجع

publishing date: 09/02/2017 08:40:48
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بالصورة- رسالة خطية من جنبلاط ونورا الى جعجع
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بمناسبة وفاة والدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أرسل النائب وليد جنبلاط بإسمه وبإسم زوجته نورا رسالة تعزية ومساواة.

وذكر في الرسالة ان فقدان الوالدة التي هي عماد الاسرة هو خسارة عاطفية ومعنوية كبيرة على كل المستويات لا تعوّض الا بالصبر والرضى.

اشارة الى أن تيمور جنبلاط وأخته داليا حضرا مراسم الجنازة في بشري بالنيابة عن أهلهما، اما ابنه الآخر آصلان فلم يتمكن من الحضور بسبب المرض.
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