أضاء شهاب في الساعات الأولى من صباح الإثنين سماء وسط غرب الولايات المتحدة وتم تصويره من عدة كاميرات مثبتة بسيارات الشرطة في ولاية إلينوي الأميركيّة.

وقامت خدمة الطقس الوطنية في شيكاغو بنشر مقطع فيديو على صفحتها الرسميّة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و شوهد الشهاب أيضًا في ولايات ميشيغان وويسكونسن وإنديانا.

وأثار مشهد الشهاب هذا موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فعبّر بعض المستخدمين عن خوفهم، أما البعض الآخر فعبّر عن حماسه.

Here's another amazing dash cam video of the meteor this morning, this one courtesy of the @MGPD1895! pic.twitter.com/qH0rVNVJhY