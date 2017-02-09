الطريقة التقليدية لطهي الأرز تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

أعلنت دراسة أجراها العلماء في جامعة كوينز الإيرلندية أنّ طريقة تحضير الأرز التقليدية مضرّة بصحّة الإنسان.



وذكرت الدراسة أنّ طريقة الطهو التي تتخلّل سكب الأرز في الماء المغلي فورًا أو تعريضه مباشرة للبخار تتسبّب بأمراضٍ مختلفة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وغيرها.

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وتعرّض هذه الطريقة صحّة الأشخاص للخطر لأنها تدفع بمبيدات الحشرات والمواد الإصطناعية للتراكم وبالتالي يصبح الأرز ملوثًا بمادة الزرنيخ.



وفي حين يعتقد البعض أن مادة الزرنيخ السامة تختفي تلقائيًا عند طهو الأرز، قال العلماء إنّ هذه الطريقة لا تخلّص الأرز منها بل تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.