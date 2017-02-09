إذا كنت تطرح هذه الأسئلة على نفسك...حان وقت الانفصال عن الشريك

أعلن خبير العلاقات البريطاني جيمس بريس أن كل الأشخاص الذين لا يشعرون بالسعادة مع شريكهم يطرحون الأسئلة عينها على أنفسهم.



وتتضمن الأسئلة أو الأفكار التي تدل على نهاية العلاقة الغرامية الأمور التالية:



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- إذا كنت تتسائل بشكلٍ مستمر كيف قد تشعر او كيف قد يكون الأمر إذا واعدت شخصًا آخر غير شريكك. - إذا كنت تتسائل بشكلٍ مستمر كيف قد تشعر او كيف قد يكون الأمر إذا واعدت شخصًا آخر غير شريكك.



- إذا كنت تسعى للقاء شخص جديد في كل مرة تخرج فيها وأنت ما زلت مرتبطًا بشريكك الحالي.



- تشعر بالغيرة من أصدقائك غير المرتبطين وتشعر بأنك تريد ان تكون مثلهم وتعيش حياتهم "المثالية".



- إذا كنت تفكّر بشكلٍ مستمر بشخص معين غير الشخص الذي تربطك علاقة حب معه.



وأضاف بريس أنه عندما تبدأ هذه العلامات بالظهور، يفقد الأشخاص الحماس الذي يشعرون به تجاه الآخر وتصبح الأمور خطيرة عندما يشتكي أحد الطرفين من الشعور بالملل في سياق العلاقة.