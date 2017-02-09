كيف تنشّط دماغك خلال ساعات العمل من دون اللجوء إلى القهوة؟

كشفت خبيرة التغذية البريطانية آيمي موريس عن طرق متعدّدة تساعد الأشخاص في تنشيط دماغهم وتقوية تركيزهم خلال ساعات العمل من دون اللجوء إلى تناول القهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على مادة الكافيين، ومن بين هذه الوسائل:

- تناول وجبة الفطور يوميًا قبل التوجّه إلى العمل لأنها تساعد في تحسين الذاكرة كما إنها تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمكمّلات الغذائية الضرورية.

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- تناول الشاي الأخضر "ماتشا" عوضًا عن تناول القهوة لأنه يحتوي على الكافيين ويعطيك النشاط ولكنه يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسد من الأضرار.

- تناول المكسّرات مثل الجوز وحبوب الشيا يوميًا لأنها غنية بالفيتامين والذي أثبتت الدراسات ارتباطه بمنع تدهور عمل الدماغ مع التقدم في السن.



- يجب عليك شرب كميات كبيرة من المياه لأن عدم تناول كميات كافية من المياه يؤدي إلى فقدان التركيز كما يتسبب بألم في الرأس وبالنسيان أيضًا.

- من المهم جدًّا أن تنال ساعات كافية من النوم لأن قلة النوم تخفض قدرتك على التركيز وعلى الإنتباه كما تؤثر سلبًا على المزاج.

يخدم النوم في إعادة تنشيط خلايا الجسد، يقوي الذاكرة ويخلّص الجسم من السموم، ويقول الأخصائيون إنه يجب على الأشخاص النوم لمدة 7 او 8 ساعات في كل ليلة.