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09 شباط 2017
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ما هو القمر الثلجي الذي سنشاهده الجمعة؟

publishing date: 09/02/2017 10:08:47
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ما هو القمر الثلجي الذي سنشاهده الجمعة؟
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لن يكون القمر المكتمل او البدر في شهر شباط/ فبراير مثل أي بدر اعتيادي لأن وقوعه يصادف مع خسوف قمري نهار الجمعة 10 شباط.

 
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وسيستمر الخسوف القمري الذي يعرف ب "القمر الثلجي" لمدة 4 ساعات و19 دقيقة ويحصل هذا الحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي، أي عندما يشكلون خطًا مستقيمًا.

 

ولن يختفي القمر بشكل كامل لأن الشمس ستضيء سطحه، لذلك سيبقى القمر مضاء بالكامل في كل مراحل هذا الخسوف مما سيجعله يظهر كأنه كتلة من الثلج.

 
وقالت وكالة الفضاء الأميركية ناسا إن مذنب 45Pسيكون في أقرب نقطة له من الأرض في 11 من شباط الجاري على بعد 11 كلم وفي سرعة عالية، وأضافت أنه سيظهر مجددًا في عام 2022.
 
 
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