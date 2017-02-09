الأم والخال والصديق قتلوا الطفل...بسبب قطعة من الكيك

سمحت السيدة الأميركية اوريانا غرايس لصديقها روبرت ويلسن بتعنيف ابنها جاك البالغ من العمر 9 سنوات بسبب اختفاء قطعة من الكيك من الثلاجة في المنزل.

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وانهال روبرت بالضرب على الطفل موجهًا ضربات متعددة وقوية على بطنه وكافة انحاء جسمه فيما قام خاله بتكبيله على الكرسي حتى سقط على الأرض وفقد وعيه.

وأمضت أوريانا أكثر من 5 ساعات وهي تشاهد البرامج التلفزيونية وتلعب الألعاب الإلكترونة وتتصفّح صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك قبل أن اتصلت بالشرطة لتقديم المساعدة لابنها.

ونُقل الطفل إلى مشفى في مدينة واشنطن الأميركية حيث تلقى العلاج لكنه فارق الحياة بعد 5 أيام بسبب نزيف حاد داخل جمجمته وكبده وكدمات في جسمه.

وقالت أوريانا إنها سمحت لصديقها ولشقيقها أن يقوما بالإعتداء بالضرب على طفلها بغية تلقينه درسًا حول سلبيات السرقة.

وحكم على روبرت بالسجن لمدة 30 سنة وعلى خال الطفل لمدة 15 سنة، فيما لم يصدر حكمًا نهائيًا بحق اوريانا التي يمكن ان تواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا.