ضربات جوية روسية قتلت خطأ 3 جنود أتراك!

أعلن الجيش التركي في بيان إن ضربات جوية روسية قتلت بالخطأ ثلاثة جنود أتراك وأصابت 11 آخرين أثناء عملية ضد داعش في شمال سوريا صباح اليوم الخميس.



وأضاف البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بنظيره التركي طيب إردوغان وعبر عن حزنه بسبب الحادث وقدم تعازيه في قتلى الحادث، متابعا أن الجانبين كليهما يجريان تحقيقات في الحادث.

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وكان قد أعلن الكرملين في بيان إن بوتين وإردوغان اتفقا أثناء اتصال هاتفي اليوم على زيادة التنسيق العسكري ضد داعش في سوريا، وعلى العمل بنشاط من أجل دعم محادثات السلام بشأن سوريا في أستانة وجنيف وناقشا الاستعدادات لاجتماع بين البلدين في روسيا في آذار.