فيديو مذهل... هكذا "يمضي الجنين وقته" في رحم والدته!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مذهل أظهر جنيناً في رحم والدته وذلك بفضل تكنولوجيا جديدة.ويذكر أن هذا الفيديو هو واحد من بين الفيديوهات الأولى التي تعتمد على المجالات المغناطيسية والموجات اللاسلكية لالتقاط صورة عالية الجودة للجنين وهو في حشا والدته.وبحسب اللقطات، التي صوّرت في الأسبوع 20 من الحمل، فقد ظهر بشكل واضح الحبل السري الذي يربط بين الجنين ووالدته، كذلك يظهر الجنين وهو يحرّك ذراعيه ورأسه، ويوجّه الركلات لأمه.وقد قامت مجموعة من الخبراء الطبيين، يعملون على مشروع iFIND، مقرّهم في لندن بتصميم هذه التكنولوجيا الحديثة، MRI scan، لتحسين عمليات الفحص التي تقام قبل الولادة.