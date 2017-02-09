صورة حيّرت رواد الانترنت... ما هو عدد الحمير الوحشية الفعلي فيها؟

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التقط مهندس ميكانيكي متقاعد يدعى روبرت هولموود، صورة لمجموعة من الحمير الوحشية فيKruger National Park في جنوب افريقيا تجسّد وهماً بصرياً.ولفت روبرت، البالغ من العمر 64 عاماً، الى أن كل من نظر الى هذه الصورة شعر بحيرة إذ اختلف الناس حول العدد الفعلي للحمير الوحشية الموجودة فيها.وقد انتشرت هذه الصورة على الانترنت، إذ حاول الرواد جاهدين تحديد الرقم الفعلي للحمير فيها، بحيث أن الآراء قد تضاربت من 4 الى 7 حمير.اليكم الإجابة الفعلية: