شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 10 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الاخبار من عندك
17:30
الاخبار من عندك
القائمة
منوعات
09 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

صورة حيّرت رواد الانترنت... ما هو عدد الحمير الوحشية الفعلي فيها؟

publishing date: 09/02/2017 11:07:30
episodes
صورة حيّرت رواد الانترنت... ما هو عدد الحمير الوحشية الفعلي فيها؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
التقط مهندس ميكانيكي متقاعد يدعى روبرت هولموود، صورة  لمجموعة من الحمير الوحشية فيKruger National Park  في جنوب افريقيا تجسّد وهماً بصرياً.

ولفت روبرت، البالغ من العمر 64 عاماً، الى أن كل من نظر الى هذه الصورة شعر بحيرة إذ اختلف الناس حول العدد الفعلي للحمير الوحشية الموجودة فيها.

وقد انتشرت هذه الصورة على الانترنت، إذ حاول الرواد جاهدين تحديد الرقم الفعلي للحمير فيها، بحيث أن الآراء قد تضاربت من 4 الى 7 حمير.
الإعلان


اليكم الإجابة الفعلية:

South African photographer Robert Holmwood has had people guessing anything from four to seven after looking at the snap
المصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact