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أمن وقضاء
09 شباط 2017
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بالصورة - مخالفات تهدد السلامة العامة

publishing date: 09/02/2017 11:16:30
episodes
بالصورة - مخالفات تهدد السلامة العامة
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ضبطت مفرزة سير بعلبك مخالفات تهدد السلامة العامة، وذلك حفاظا على السلامة العامة وتطبيقا لقانون السير الجديد. 
 
 
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