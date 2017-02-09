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09 شباط 2017
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بالصور:" عرس الأحلام" تحوّل الى مأساة... ثنائي يعيش أسوأ لحظات حياته!

publishing date: 09/02/2017 11:31:48
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بالصور:&quot; عرس الأحلام&quot; تحوّل الى مأساة... ثنائي يعيش أسوأ لحظات حياته!
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تحوّل حفل زفاف عروسين الى مأساة كبيرة عاشا خلالها أسوأ لحظات حياتهما.

وفي التفاصيل، احتُجزت عروس مع ضيوفها تحت الأنقاض بعدما انهار سقف الفندق الذي حجزت فيه للاحتفال بزفافها.

وكان الثنائي سارة  وجون ادخرا المال لمدة سنوات بهدف تنظيم "عرس أحلامهما"  في كوبا بكلفة أكثر من 31 ألف دولار، والذي ضمّ 24 مدعواً إضافة الى العروسين.
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إلا أن العروسين والمدعوين عاشوا أسوأ لحظات حياتهم عندما انهار سقف فندق Sol Rio De Luna y Mares  في كوبا وقد حوصروا تحت الركام إضافة الى إصابة العديد بجروح خلال التحضيرات النهائية للحفل.

The aftermath of the collapsed roof in Cuba which trapped the British wedding party

Rubble was left strewn across their wedding venue after the couple paid £25,000 for their dream big day


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