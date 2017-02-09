بالصور:" عرس الأحلام" تحوّل الى مأساة... ثنائي يعيش أسوأ لحظات حياته!

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تحوّل حفل زفاف عروسين الى مأساة كبيرة عاشا خلالها أسوأ لحظات حياتهما.وفي التفاصيل، احتُجزت عروس مع ضيوفها تحت الأنقاض بعدما انهار سقف الفندق الذي حجزت فيه للاحتفال بزفافها.وكان الثنائي سارة وجون ادخرا المال لمدة سنوات بهدف تنظيم "عرس أحلامهما" في كوبا بكلفة أكثر من 31 ألف دولار، والذي ضمّ 24 مدعواً إضافة الى العروسين.إلا أن العروسين والمدعوين عاشوا أسوأ لحظات حياتهم عندما انهار سقف فندق Sol Rio De Luna y Mares في كوبا وقد حوصروا تحت الركام إضافة الى إصابة العديد بجروح خلال التحضيرات النهائية للحفل.