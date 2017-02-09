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أمن وقضاء
09 شباط 2017
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بالصور- المشهد في المكلس يعيد نفسه

publishing date: 09/02/2017 11:40:31
episodes
بالصور- المشهد في المكلس يعيد نفسه
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كالعادة ونتيجة غزارة الامطار، تجمعت المياه في محلة الحايك باتجاه المكلس، كما عملت مفرزة سير جديدة على إزالة السيارات العالقة وسط الطريق في الصالومي.
وأدى تجمع المياه الى زحمة سير كثيفة في المحلة.
 
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