بالصور- المشهد في المكلس يعيد نفسه

كالعادة ونتيجة غزارة الامطار، تجمعت المياه في محلة الحايك باتجاه المكلس، كما عملت مفرزة سير جديدة على إزالة السيارات العالقة وسط الطريق في الصالومي.

وأدى تجمع المياه الى زحمة سير كثيفة في المحلة.