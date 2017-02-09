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09 شباط 2017
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للمرة الاولى...مواجهات بين الجيش السوري ومقاتلي "درع الفرات" في الباب

publishing date: 09/02/2017 11:46:03
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للمرة الاولى...مواجهات بين الجيش السوري ومقاتلي &quot;درع الفرات&quot; في الباب
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تدور اشتباكات عنيفة للمرة الاولى بين الجيش السوري مدعوما بحزب الله من جهة، ومقاتلي وعناصر "درع الفرات" المدعمين بالقوات التركية وطائراتها من جهة أخرى، في محور منطقتي الغوز وأبو الزندين في جنوب غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
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