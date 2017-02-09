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09 شباط 2017
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بالصور: إليكم الممرض الأكثر إثارة حول العالم

publishing date: 09/02/2017 11:49:48
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بالصور: إليكم الممرض الأكثر إثارة حول العالم
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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً  بصور شاب يعمل كممرض في إحدى مستشفيات إسبانيا.

وقد أصبح فران سواريز، نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صوره التي اجتاحت الانترنت. ويذكر أن لدى الشاب، الذي يعمل أيضاً بدوام جزئي كراقص وعارض أزياء، أكثر من 50 ألف متابع على انستغرام الذين يبدون إعجابهم بجماله وصوره المغرية التي يلتقطها في غرف تبديل الملابس.
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وقد ظهر سواريز، في عدد كبير من الصور وهو يبتسم وعاري الصدر في صالة الألعاب الرياضية.

اليكم صوره... فهل هو الممرض الأكثر إثارة حول العالم؟

Fran Suarez
Proud: Mr Suarez is more than happy to share the results of all those hours at the gym
Welcome distraction: Fran is sure to have his patients swooning when he smiles like this
Million dollar smile: Mr Suarez flashes a dazzling grin while standing in his underwear
Fitness fanatic: The part-time model and dancer keeps himself looking good with regular trips to the gym. Fortunately for followers, he is also happy to document his changing room regime

المصدر
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