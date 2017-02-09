بالصور: إليكم الممرض الأكثر إثارة حول العالم

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بصور شاب يعمل كممرض في إحدى مستشفيات إسبانيا.وقد أصبح فران سواريز، نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صوره التي اجتاحت الانترنت. ويذكر أن لدى الشاب، الذي يعمل أيضاً بدوام جزئي كراقص وعارض أزياء، أكثر من 50 ألف متابع على انستغرام الذين يبدون إعجابهم بجماله وصوره المغرية التي يلتقطها في غرف تبديل الملابس.وقد ظهر سواريز، في عدد كبير من الصور وهو يبتسم وعاري الصدر في صالة الألعاب الرياضية.اليكم صوره... فهل هو الممرض الأكثر إثارة حول العالم؟