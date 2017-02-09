هل سيتمكن مارك زوكربيرج من القضاء على كل الأمراض في العالم؟

سائرًا على خطى مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، قرّر المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فيسبوك إنفاق ثروته الضخمة لتحسين نوعية حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وفى أواخر عام 2015، أعلن زوكربيرج وزوجته بريسيلا شان عن مبادرة علمية جديدة تهدف إلى القضاء على الأمراض الأكثر سببا في وفاة البشر.

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وقام الثنائي بتأسيس مركز أبحاث باسم "Biohub" لجلب العلماء والمهندسين من جامعة ستانفورد وبيركلي وأشهر الجامعات حول العالم لبناء أدوات جديدة من شأنها المساعدة في إيجاد علاج للأمراض.

وقد أعلن مركز الأبحاث أمس عن رغبته في التبرع بملغ وقدره 50 مليون دولار لـ47 باحثًا وعالمًا ليعملوا بلا كلل على القضاء على أكبر عدد ممكن من الأمراض.

وبحسب موقع "TechCrunch"، لقد تم اختيار 47 شخصًا من بين 700 متقدم.

أما الذين يعملون تحت مظلة "Biohub" فسيحصلون على 300 ألف دولار سنويًا لمتابعة الأبحاث.