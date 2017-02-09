الفضيحة المدوِّية...ايجارات الدولة تنفيعات و"مزراب هدر"

كنا اعتقدنا أن كلفة استئجار مبنى الاسكوا هي فقط 11 مليون دولار سنوياً. فإذا بهذه الوثيقة من مشروع الموازنة يتبيّن أن الكلفة ارتفعت من ١٣ مليار و٢٠٠ مليون ليرة في ٢٠١٦ الى ١٥ مليار ليرة في ٢٠١٧ اي بزيادة مليار و٨٠٠ مليون ليرة اي ما يعادل مليون ومئتي الف دولار لمبنى واحد.

الإعلان

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



