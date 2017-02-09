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09 شباط 2017
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الفضيحة المدوِّية...ايجارات الدولة تنفيعات و"مزراب هدر"

publishing date: 09/02/2017 12:36:52
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المؤلف:
هدى شديد
هدى شديد
@HodaChedid
هدى شديد- مراسلة في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، وصحافية في جريدتي النهار ولوريان لو جور
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كنا اعتقدنا أن كلفة استئجار مبنى الاسكوا هي فقط 11 مليون دولار سنوياً. فإذا بهذه الوثيقة من مشروع الموازنة يتبيّن أن الكلفة ارتفعت من ١٣ مليار و٢٠٠ مليون ليرة في ٢٠١٦  الى ١٥ مليار ليرة في ٢٠١٧ اي بزيادة مليار و٨٠٠ مليون ليرة اي ما يعادل مليون ومئتي الف دولار لمبنى واحد. 
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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