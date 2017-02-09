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09 شباط 2017
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حاصباني: تطور جديد بشأن قانون الإنتخابات

publishing date: 09/02/2017 13:19:27
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أكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أن مجلس الوزراء سينكب على مناقشة صيغة لقانون انتخابات عتيد لاسيما وأن هناك تجاوبا لتكثيف جلسات مجلس الوزراء للوصول إلى نتيجة في هذا الإطار.

ولفت إلى أن هناك تطورا يحصل على صعيد قانون الإنتخابات من النقاش التقني إلى النقاش في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب.
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