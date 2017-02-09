شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 10 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الاخبار من عندك
17:30
الاخبار من عندك
القائمة
تقارير نشرة الاخبار
09 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

هل من بدائل لبنود الضرائب الواردة في الموازنة؟

publishing date: 09/02/2017 13:24:21
episodes
المؤلف:
صبحية نجار
صبحية نجار
@Sobhiyanajjar
مراسلة اخبارية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
  تؤكد المدارس الاقتصادية كافة أن أي بلد يعاني من انهيار اقتصادي لا يمكنه فرض ضرائب جديدة. التعديلات التي طرحت على الموازنة الجديدة في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة تقع جميعها على كاهل المواطن اللبناني. 
 
الإعلان

 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact