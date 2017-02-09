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منذ 23 ساعة
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في حلب...السكان يعيدون بأياديهم إعمار ما هدّمته الحرب

publishing date: 09/02/2017 13:48:38
episodes
المؤلف:
ديما صادق
ديما صادق
@DimaSadek
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في حلب، السكان يعيدون بأياديهم إعمار ما هدّمته الحرب فدفء البيت ولو مهدما، يبقى افضل من تشرد النزوح...
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