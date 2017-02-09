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منذ 23 ساعة
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ألافيس يصنع التاريخ بالتأهل لنهائي كأس الملك!

publishing date: 09/02/2017 14:15:08
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ليل 8 شباط سيبقى في ذاكرة فريق ومشجّعي نادي ديبورتيفو ألافيس الذي تمكّن للمرّة الأولى في تاريخه من التأهل لنهائي كأس الملك بعدما تغلّب على سيلتا فيغو بنتيجة 1-0 ضمن إياب الدور قبل النهائي من المسابقة وذلك بعد التعادل السلبي في مرحلة الذهاب....
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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