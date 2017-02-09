بالفيديو- بعد الف عام...ذخائر مار مارون تعود الى أرض مارونية

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نبذة تاريخية عن القديس مارون:



وُلد القدّيس مارون في منتصف القرن الرابع في مدينة "كفر نابو" في شمال سوريا (قورش حالياً وتقع في شرقي أنطاكية). هو آرامي العُرق وسرياني اللغة. هجر مار مارون الحياة العامة واعتزل في كالوتا على جبل في المنطقة القورشية شمالي غرب مدينة حلب عام 398 حيث قضى أيامه ولياليه في العراء بالصوم والصلاة ومتنسّكا. ونظراً إلى تقشّفه ومواعظه وموهبة، توافد الناس إليه من مختلف القرى والبلدان المجاروة.



ولا تتلخّص سيرة حياة القديس مارون بشفاء الأمراض الجسدية فقط، بل كان أيضاً يشفي من أمراض الروح أي الغضب والكذب واستباحة المحرمات وغيرها من المنكرات كما ورد في سيرته في كتاب المؤرخ المطران ثيودوريطس.



كان أقرَب الأشخاص إلى مارون الراهب زابينا الّذي أولاه القدّيس الكثير من الاحترام وأوقرَ شيخوخته واقتدى ببعض طُرُقه في الزُهدِ والتقشّف حتى أنّ بعض المؤرخين اعتبرَ أنَّ الراهب زابينا قد يكون معلّم مارون. ومن تلاميذه ايضا يعقوب القورشي وليمناوس، وصديقه الناسك زيبيناس.



وفي عام 410 توفي القدّيس مارون فقامت معركة عنيفة بين السكّان المجاورين للاستيلاء على جثمانه، وكانت الغلبة لبلدة متاخمة مكتظّة بالسكّان. وفي 452 شيَّد الامبراطور البيزنطيّ مرقيانوس ديراً بجوار بلدة معرّة النعمان تكريماً لهذا القدّيس العظيم. وانتسبَ كثيرون إلى هذا الدير فسُمّوا رهبان دير مار مارون.



تمّ نقل ذخائر القديس مارون من إيطاليا إلى لبنان عام 1999، بناءً على طلب من البطريركيّة المارونيّة، وأودعت في دير ريش موارن.

عادت ذخائر مار مارون للمرة الاولى منذ الف سنة الى "أرض مارونية" في كنيسة مار مارون في روما، وذلك بحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري.