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منذ 21 ساعة
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الدولاب الذي يستغني عن سائق...إلى أين يصل ؟

publishing date: 09/02/2017 15:51:11
episodes
الدولاب الذي يستغني عن سائق...إلى أين يصل ؟
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سجل احد المواطنين هذا الفديو الذي يُظهر دولاباً وقد أفلت من حافلة على الأوتستراد الدولي، فسار من دون سائق، والسيارات تهرب من طريقه الى ان استقرَّ بعدما صدم باب سيارة على يمين الطريق. قد يكون الدولاب سبق قافلته لكنه حكماً لم يصل قبله ولا الى حيث يجب ان يصل.
 
 

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