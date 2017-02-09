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حاصباني للـLBCI : الحكومة الالكترونية او الادارة الرقمية تقلص من الفساد بنسبة 70 الى 80 بالمئة وتخفف معاناة المواطن

publishing date: 09/02/2017 16:01:22
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حاصباني للـLBCI : الحكومة الالكترونية او الادارة الرقمية تقلص من الفساد بنسبة 70 الى 80 بالمئة وتخفف معاناة المواطن
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