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الهومنتمن يعزز صدارته ببطولة لبنان بفوزه على التضامن

publishing date: 09/02/2017 16:09:02
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الهومنتمن يعزز صدارته ببطولة لبنان بفوزه على التضامن
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 عزز الهومنتمن صدراته للدوري اللبناني لكرة السلة باكتساحه مضيفه التضامن الزوق 112-92 ضمن منافسات المرحلة 11 اليوم الخميس. وبدأ الهومنتمن المباراة بقوة وتقدم 7-صفر ولكن التضامن عاد لاجواء اللقاء بتقليصه الفارق قبل ان يتقدم في نهاية الربع الاول 31-29.
 
واستعاد الهومنتمن توازنه مستفيدا من ارتكاب لاعبي المنافس للاخطاء ليتقدم في نهاية الربع الثاني 52-48. وعزز الفريق الضيف تقدمه في نهاية الربع الثالث بنتيجة 81-69 في طريقه لحسم المباراة بنهاية الربع الرابع بفضل تألق الأميركي دواين جاكسون الذي قاد فريقه لتحقيق فوزه العاشر هذا الموسم بتسجيله 37 نقطة.
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كما ساهم فادي الخطيب في هذا الانتصار بتسجيله 31 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة وأضاف الأميركي كيفن جالواي 15 نقطة.
 
وتألق الأميركي موريس كامب بتسجيله 32 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة واضاف مواطنه ايرفن موريس 22 نقطة ولكن هذا لم يكن كافيا ليتفادى فريقهما التضامن الذي يحتل المركز السادس خسارته السادسة هذا الموسم.
 
لمشاهدة المباراة كاملةً إضغط هنا ​
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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