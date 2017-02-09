آخر الأخبار منذ 21 ساعة المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح حاصباني: سيعاد تأهيل عدد كبير من الموظفين من اجل التأقلم مع الوظائف الجديدة في الحكومة الالكترونية publishing date: 09/02/2017 16:19:06