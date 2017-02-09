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منذ 21 ساعة
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بالصورة...هكذا كانت تنشر القرارات والمعاملات في وزارة الصحة

publishing date: 09/02/2017 16:39:10
episodes
بالصورة...هكذا كانت تنشر القرارات والمعاملات في وزارة الصحة
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عرض نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حصباني في برنامج "كلام الناس" عبر الـLBCI أقدم دفتر لتسجيل المعاملات في وزارة الصحة، وهو يعود إلى العام 1936، وقال إنه ينعى هكذا دفاتر، آملا أن تتخلى عنها كل مؤسسات الدولة.

وأعلن حاصباني أنه "سيطلق الأسبوع المقبل الشباك الموحد للمعاملات، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة على الموقع الإلكتروني للوزارة"، مضيفا: "عندما تنجز المعاملة التي قدمها المواطن، يقوم برنامج تقديم المعاملات الإلكترونية بإرسال رسالة نصية إلى هاتف المواطن تعلمه بإنجاز معاملته من أجل أن يأتي حينها إلى مكاتب الوزارة واستلام معاملته المنجزة".
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