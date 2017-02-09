حاصباني للـLBCI : التغطية الصحية لمن هم فوق الـ 64 عاما مستمرة

أكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أن التغطية الصحية لمن هم فوق الـ 64 عاما مستمرة على حساب وزارة الصحة، مشددا على أن لا نتهاون مع أي مستشفى يخل بالعقد مع الوزارة. وشرح الوزير حاصباني أنه "عندما تصل المستشفى إلى سقفها المالي في الموازنة في منتصف شهر ما وتأتيها حالة طارئة يتم الإستعانة بقرار استثنائي من الوزير على أن يراكم هذا الأمر الدفوعات الماليّة للمستشفيات."

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حاصباني شدد في مقابلة لبرنامج "كلام الناس" عبر الـLBCI على ضرورة ضبط مسألة اسعار الدواء واجراء تعديلات في ملف شراء الادوية، لافتا الى أن "مصطلح "مافيات" لا ينطبق على ملف شركات الأدوية فهناك ما يسمى بـ"Cartel" إذا لا توجد أنظمة تمنع هذا الأمر ويجب تعديل القوانين في هذا الإطار."

وأشار الى ان "ملف سلامة الغذاء سيستمر ولكن سيتم توسيع شبكة التعاون مع البلديات، وفي موضوع مسلخ الكرنتينا سنقوم بالفحوص اللازمة وإذا لم يستوف الشروط المطلوبة فلن نعطي بطاقة مرور لمسلخ لا يستوفي الشروط الصحيّة."

وأعلن وزير الصحة أنه "سيطلق الأسبوع المقبل الشباك الموحد للمعاملات، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة على الموقع الإلكتروني للوزارة"، مضيفا: "عندما تنجز المعاملة التي قدمها المواطن، يقوم برنامج تقديم المعاملات الإلكترونية بإرسال رسالة نصية إلى هاتف المواطن تعلمه بإنجاز معاملته من أجل أن يأتي حينها إلى مكاتب الوزارة واستلام معاملته المنجزة".