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رئيس الحكومة اليابانية يلعب الغولف في فلوريدا...على حساب ترامب

publishing date: 09/02/2017 17:48:54
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رئيس الحكومة اليابانية يلعب الغولف في فلوريدا...على حساب ترامب
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اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيتكفل بنفقات زيارة رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي الى منزله الفخم في مارالاغو في ولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية الاسبوع المقبلة.
    
وردا على سؤال حول من سيتكفل بنفقات هذه الزيارة التي سيقوم خلالها الاثنان بلعب الغولف، أشار البيت الابيض الى أن الرئيس الاميركي سيتكفل بذلك.
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وكشف مسؤول كبير في البيت الابيض طالبا عدم الكشف عن اسمه انها "هدية شخصية".
     
ويلتقي ترامب ضيفه الياباني ظهر الجمعة في البيت الابيض ويعقدان معا مؤتمرا صحافيا قبل ان يطيرا الى فلوريدا بعد الظهر.
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