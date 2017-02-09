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منذ 19 ساعة
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فيديو جديد للأسد...كيف بدا خلاله؟

publishing date: 09/02/2017 18:15:04
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فيديو جديد للأسد...كيف بدا خلاله؟
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نشرت الرئاسة السورية فيديو قالت انه لاستقبال الرئيس الأسد وعقيلته لعشرات النساء والأطفال الذين تم تحريرهم، بعد اختطافهم من قراهم في ريف اللاذقية لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام ونصف.

ويأتي هذا الفيديو الذي ظهر فيه الاسد بصحة جيدة بعد سلسلة من التكهنات والمعلومات التي تم تداولها عن تدهور صحة الرئيس السوري.
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