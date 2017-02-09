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صحف اليوم
منذ 19 ساعة
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هل تتم المصالحة بين ريفي والحريري؟

publishing date: 09/02/2017 18:34:21
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هل تتم المصالحة بين ريفي والحريري؟
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ذكرت صحيفة "الانباء" الكويتية ان مساع تتكز حاليا على مصالحة الرئيس سعد الحريري واللواء اشرف ريفي، بهدف اعادة طرابلس الى حضن تيار المستقبل بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
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