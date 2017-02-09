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المرعبي لـ"السياسة": تشبيه الحريري لبنان بمخيم للنازحين أساسي وجوهري

publishing date: 09/02/2017 18:42:22
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المرعبي لـ&quot;السياسة&quot;: تشبيه الحريري لبنان بمخيم للنازحين أساسي وجوهري
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وصف وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي ، مداخلة رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وقوله إنّ لبنان كله تحول إلى مخيم للنازحين السوريين، بأنه أساسي وجوهري، "ما يحتم علينا كلبنانيين العمل على وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية، ووضع الدراسات اللازمة له، قبل أن نطلب من الغير مساعدتنا ضمن الأولويات المطلوبة، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار."
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وأشار لصحيفة "السياسة" الكويتية إلى أنّ "المجتمع الدولي جاهز لتقديم المساعدة، لكن في المقابل علينا كدولة وضع الدراسات والأولويات، خصوصاً أن هناك مناطق بعيدة في البقاع والشمال يتواجد فيها أعداد كبيرة من النازحين السوريين، وهذا يتطلب إنشاء بنى تحتية وتأمين الخدمات اللازمة للنازحين."
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