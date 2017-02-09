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محكمة استئناف اميركية تصدر الخميس قرارها حول مرسوم حظر السفر الذي أصدره ترامب

publishing date: 09/02/2017 18:49:25
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محكمة استئناف اميركية تصدر الخميس قرارها حول مرسوم حظر السفر الذي أصدره ترامب
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