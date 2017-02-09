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منذ 14 ساعة
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استنفار سياسي غير مسبوق

publishing date: 09/02/2017 23:33:00
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استنفار سياسي غير مسبوق
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كشفت الاوساط البارزة لصحيفة "النهار" ان لا وجود بعد لارضية واقعية يمكن بناء رهانات ثابتة وايجابية عليها لتوقع الاتفاق على قانون جديد على رغم كل ما اشيع وقيل في هذا السياق .

 
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اذ ان ما يشاع عن نفض الغبار عن مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ليس جديدا بل بدأ عقب سقوط المشروع المختلط في الاجتماع الرباعي ولكن مشروع حكومة ميقاتي دونه عقبات تتجاوز عقبات المشروع المختلط.

 

ولكن الاوساط تؤكد في المقابل ان ثمة استنفارا سياسيا غير مسبوق ربما يكون بدأ وستتصاعد وتيرته في الايام المقبلة تباعا بما يمكن معه توقع دعوة الوزراء الى جلسات مفتوحة لمجلس الوزراء اعتبارا من الخميس المقبل تخصص لملف قانون الانتخاب، اي بعد درس مجلس الوزراء مشروع الموازنة واتخاذ القرار اللازم حياله في الجلستين المقررتين الاربعاء المقبل .
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