شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 10 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الاخبار من عندك
17:30
الاخبار من عندك
القائمة
أخبار دولية
منذ 13 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

بروكسل تحت الظلام

publishing date: 09/02/2017 23:51:19
episodes
بروكسل تحت الظلام
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

ساد الظلام أحياء عدة في بروكسل على مدى ساعة ونصف ساعة بسبب سلسلة انقطاعات للتيار الكهربائي لم تعرف أسبابها، حسبما أفاد ليل الخميس الجمعة العديد من مستخدمي الإنترنت وشركات توزيع الكهرباء.

 

 

وكانت مناطق سكاربيك وإيفير وسان جوس الواقعة في الشمال الغربي للعاصمة البلجيكية، قد تأثرت بانقطاع عام للتيار الكهربائي نحو الساعة 22,40 ، وفق ما نقلت وكالة "بلجا" للأنباء عن متحدث باسم "سيبلجا".

 

  وقد تأثرت البرامج الإذاعية لشبكة "آر تي بي اف" الفرنكوفونية العامة التي تتخذ من سكاربيك مقرا، جراء ذلك الانقطاع.

 

  واتصل العديد من السكان القلقين بالشرطة للحصول على معلومات، وفقا لبيان للشرطة الاتحادية نقلته "بلجا".

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact