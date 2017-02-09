بروكسل تحت الظلام

ساد الظلام أحياء عدة في بروكسل على مدى ساعة ونصف ساعة بسبب سلسلة انقطاعات للتيار الكهربائي لم تعرف أسبابها، حسبما أفاد ليل الخميس الجمعة العديد من مستخدمي الإنترنت وشركات توزيع الكهرباء.

وكانت مناطق سكاربيك وإيفير وسان جوس الواقعة في الشمال الغربي للعاصمة البلجيكية، قد تأثرت بانقطاع عام للتيار الكهربائي نحو الساعة 22,40 ، وفق ما نقلت وكالة "بلجا" للأنباء عن متحدث باسم "سيبلجا".

وقد تأثرت البرامج الإذاعية لشبكة "آر تي بي اف" الفرنكوفونية العامة التي تتخذ من سكاربيك مقرا، جراء ذلك الانقطاع.

واتصل العديد من السكان القلقين بالشرطة للحصول على معلومات، وفقا لبيان للشرطة الاتحادية نقلته "بلجا".