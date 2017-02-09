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منذ 13 ساعة
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ميركل ستشارك في مؤتمر ميونيخ الأمني هذا الشهر

publishing date: 09/02/2017 23:59:11
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ميركل ستشارك في مؤتمر ميونيخ الأمني هذا الشهر
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أعلنت مصادر حكومية لرويترز ان المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ستشارك في مؤتمر ميونيخ الأمني الأسبوع القادم.

 

 وقبل مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بالفعل دعوة لحضور المؤتمر الذي يأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتبر حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن وانتقد سياسات ميركل.

 

وكانت أخر مشاركة لميركل في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي في 2015. وأبلغت المستشارة الألمانية ترامب في اتصال هاتفي في 29 كانون الثاني بأن الحرب العالمية ضد الإرهاب ليست ذريعة لمنع اللاجئين أو أشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

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