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منذ 13 ساعة
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محكمة الاستئناف تبقي مرسوم ترامب حول الهجرة معلقا

publishing date: 10/02/2017 00:06:00
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المؤلف:
ريتا قربان خوري
ريتا قربان خوري
@ritakhoury10
محررة في قسم الاخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال /حائزة على إجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية - كلية الاعلام والتوثيق
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   أيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس تعليق مرسوم مناهض للهجرة اصدره دونالد ترامب، ما يشكل احراجا للرئيس الأميركي الذي وعد بأن يواصل الدفاع امام القضاء عن مرسومه الذي جعل منه احد الوعود الاكثر رمزية ابان حملته الانتخابية.

 

 وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرار اتخذوه بالاجماع ان الطعن الذي تقدم به البيت الابيض "مرفوض"، مشددين على ضرورة حماية "المصلحة العامة".

 

وخلص القضاة في قرارهم الذي كان متوقعا، إلى أن الإدارة الاميركية لم تبرهن أن استمرار تعليق مرسوم ترامب قد يؤدي الى انتهاكات خطيرة لامن الولايات المتحدة.

 

وكتب ترامب على تويتر بعد قليل من اعلان هذا القرار "سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!".

     

ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني وعلقه الجمعة الماضي قاض في سياتل، سفر مواطني سبع دول اسلامية هي ايران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال الى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة اشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من اي دولة لمدة اربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.

 
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العبادي يطالب ترامب برفع حظر دخول العراقيين الى الولايات المتحدة
 
وفي السياق نفسه، طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ترامب، برفع بلاده من قائمة الدول التي منعت من دخول الولايات المتحدة.
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