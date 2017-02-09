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منذ 13 ساعة
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زعيم تحالف جديد للمتشددين بسوريا يتوعد...

publishing date: 09/02/2017 23:51:16
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زعيم تحالف جديد للمتشددين بسوريا يتوعد...
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تعهد زعيم تحالف جديد لفصائل إسلامية في سوريا تضم جبهة فتح الشام- التي كانت تابعة للقاعدة- بتصعيد الهجمات على الجيش السوري وحلفائه المدعومين من إيران بهدف الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
 
وقال هاشم الشيخ القائد العام لهيئة تحرير الشام التي تشكلت الشهر الماضي في أول حديث مصور بالفيديو له إن التجمع الجديد يسعى إلى "تحرير كافة الأراضي السورية وإلى الحفاظ على وحدتها وعلى هوية شعبها المسلم."
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