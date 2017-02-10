اقتراب بين مقاتلتين أميركية وصينية فوق بحر الصين الجنوبي

أعلن مسؤول أميركي لرويترز الخميس ان طائرة تابعة للبحرية الأميركية طراز بي-3 ومقاتلة عسكرية صينية اقتربتا من بعضهما البعض فوق بحر الصين الجنوبي في واقعة تعتقد البحرية أنها غير متعمدة.

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وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه أن الطائرتين اقتربتا لمسافة 305 أمتار من بعضهما يوم الأربعاء في محيط سكاربورو شول بين الفلبين والبر الرئيسي الصيني.

وقال المسؤول إن من النادر وقوع مثل هذه الحوادث بين المقاتلات الصينية والأميركية إذ لم تحدث سوى واقعتين من هذا القبيل في 2016.