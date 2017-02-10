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منذ 13 ساعة
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غوتيريش الى تركيا

publishing date: 10/02/2017 00:24:10
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غوتيريش الى تركيا
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يزور الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش تركيا الخميس قبل جولة له على خمس دول عربية، وفق ما جاء في بيان للمنظمة الدولية.
     
ومن المفترض ان يثير غوتيريش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، مسألة المفاوضات المتعلقة باعادة توحيد قبرص فضلا عن محادثات السلام حول سوريا.
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ويتوجه الأمين العام للامم المتحدة لاحقا الى السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر ومصر لمناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والاوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا.
 
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