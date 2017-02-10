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منذ 11 ساعة
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انهيارات أرضية تقتل 12 في بالي

publishing date: 10/02/2017 01:54:47
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انهيارات أرضية تقتل 12 في بالي
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ذكرت وكالة التعامل مع الكوارث في إندونيسيا إن 12 شخصا لاقوا حتفهم في ثلاثة انهيارات أرضية في أنحاء منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا.
  
واشارت الوكالة الى ان الانهيارات الأرضية دمرت منازل في وقت متأخر يوم الخميس في ثلاث قرى في منطقة كنتاماني في بالي على منحدرات جبل باتور البركاني مما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم صبي عمره عام.
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وبحسب الوكالة، فإن أشخاصا عدة أصيبوا بجروح.
 
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