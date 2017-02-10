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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الموت وصولاً الى الكرنتينا بسبب تأخر دخول الشاحنات الى المرفأ

publishing date: 10/02/2017 02:02:55
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الموت وصولاً الى الكرنتينا بسبب تأخر دخول الشاحنات الى المرفأ
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